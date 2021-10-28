Доверившийся знакомой житель Якшур-Бодьи лишился 190 тысяч рублей

Мужчина отдал свою банковскую карту знакомой.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Жительница Якшур-Бодьи обманом украла деньги у своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

На банковский счет 60-летнего мужчины должна была прийти страховая выплата. Он не имел возможности проверять баланс карты и не знал точную сумму положенной ему выплаты. Потерпевший отдал карту своей 35-летней знакомой, которая, обнаружив поступление 260 тыс. рублей на счет, обналичила их. 190 тыс. рублей женщина присвоила, а остальные деньги вернула знакомому.

Похищенные средства она потратила на собственные нужды. Спустя время, пенсионер позвонил в страховую компанию, где выяснил, что его выплата была намного больше.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с банковского счета»). Подозреваемую задержали и взяли с нее подписку о невыезде.