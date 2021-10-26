Девушка из Удмуртии получила медаль Совета Федерации «За проявленное мужество»

Летом текущего года она спасла тонущего в воде человека.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 15-летней девушке вручили памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики.

Жительница села Малая Пурга Яна Александровна получила награду в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

В июле 2021 года Яна вместе со старшим братом отдыхала возле реки Постолки у села Яган. Она заметила захлебывающегося в воде юношу, звавшего на помощь и бросилась к нему. Молодой человек уже ушел под воду, когда девушка доплыла до него и вытащила на берег.

За реакцию, смелость и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, Яне присудили медаль.

Также в рамках проекта еще 4 жителя Удмуртии получили благодарности от сенаторов Российской Федерации за смелость и мужество, проявленные в экстремальных ситуациях.

Всего в 2021 году медалями Совета Федерации «За проявленное мужество», награждены 106 юных героев со всей России.