Дополнительные поезда отправятся из Ижевска в Москву и Нижний Новгород в ноябрьские праздники

В длинные выходные железнодорожники ожидают наплыва пассажиров.

Ижевск. Удмуртия. Дополнительные пассажирские поезда отправятся из Ижевска в Москву и Нижний Новгород в праздничные дни ноября. Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, в длинные выходные РЖД увеличит количество поездов на наиболее популярных направлениях.

С Горьковского направления в период с 29 октября по 8 ноября направят 15 дополнительных поездов дальнего следования на наиболее востребованные маршруты.

Так, поезд «Ижевск-Москва» выйдет из столицы Удмуртии 2, 3, 7 ноября в 01:35. В обратный путь из Москвы состав выйдет 3, 4, 8 ноября в 01:45.

7 ноября утренний рейс на Москву запланирован на 06:12. Обратное отправление - 8 ноября в 12:16.

Из Нижнего Новгорода дополнительный поезд пойдет в Ижевск 1, 3, 4, 6 ноября в 20:53. Отправление из Ижевска - 2, 4, 5, 7 ноября в 17:30.

В расписании указано местное время.

Напомним, 4 ноября в России отмечается День народного единства. В соответствии с постановлением федерального правительства «О переносе выходных дней в 2021 году» планировалось, что трудящиеся будут отдыхать с 4 по 7 ноября. Позже Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.