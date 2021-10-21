Сельские хозяйства Удмуртии за 9 месяцев произвели более 640 тысяч тонн молока

Республика занимает 4 место в России по валовым надоям.

Ижевск. Удмуртия. Животноводы Удмуртии продолжают наращивать объемы производства молока. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики.

В настоящее время регион находится на 4 месте в России по валовым надоям в активном секторе сельхозэкономики. Жители Удмуртии за год потребляют 248 кг молочной продукции местного производства.

По данным на 1 октября 2021 года валовые надои достигли 647,7 тыс. т, товарность составила 91,7%. По сравнению с тем же периодом 2020 года, производство увеличилось на 6,5%

Лидерами по объемам производства и реализации продолжают оставаться животноводы Вавожского района. За текущий год они произвели 66,8 тыс. т молока, а 62,4 тыс. т сырья пошли на молокоперерабатывающие заводы. Их соперниками являются хозяйства Шарканского района, которые производят 54,4 тыс. т и 50,4 тыс. т соответственно.

Также большие объемы молока производят и реализуют в Можгинском, Алнашском и Увинском районах республики. За этот года максимальный прирост производства произошел в хозяйствах Киясовского района — 15,6%. Наибольший прирост объема реализации продукции — 15,3%, отметили в Сарапульском районе.

Также в сельских хозяйствах Удмуртии постепенно увеличивают стадо коров. В 2021 году у сельхозорганизаций появилось 290 новых животных, а у фермерских хозяйств — 932. Максимально увеличили свое дойное стадо на 885 голов хозяйства Киясовского района, на 301 голову — Сарапульского района и на 269 голов — Глазовского района. На молочно-товарных фермах Ярского района численность животных наоборот уменьшилась на 183 головы.

В настоящий момент в Удмуртии насчитывается почти 119 тыс. дойных коров.