В Камбарском районе Удмуртии посадили 4000 саженцев дуба

Они взращены из желудей, собранных по районам республики.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарском районе Удмуртии высадили 4000 саженцев черешчатого дуба. Об этом по материалам газеты «Камская новь» сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

«Три года назад команда добровольцев собрала по районам Удмуртии семь мешков желудей, которые были высажены в питомнике Завьяловолес. Уже с прошлого года подросшие маленькие дубочки стали «переезжать» на постоянное место жительства в леса республики», — говорится в сообщении.

Камбарский район стал одной из территорий данного проекта. На месте уже не существующего населённого пункта Шольинские бараки, расселённого ещё в 1960­е годы, теперь растут 4000 саженцев черешчатого дуба.

В республике помощниками проекта «Посади лес» стали активисты зелёного движения ЭКА Удмуртии и добровольцы. Примкнули к ним и люди старшего поколения.

Отметим, что всероссийская акция «Посади лес» объединяет многие регионы страны. Неравнодушные люди охотно принимают участие в восстановлении утраченных лесных посадок и озеленении территорий. Количество саженцев не ограничено, желающим вручается сертификат с координатами посадки, а также в течение трёх лет присылается информация о том, как подрастает молодое деревце.

Добровольцев в Удмуртии становится всё больше, а это значит, что жители республики всё чаще задумываются о том, чтобы внести свой посильный вклад для сохранения и преумножения «зелёного наследия».