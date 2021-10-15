Небольшие осадки и стабильный плюс обещают синоптики в выходные в Удмуртии

Дожди и похолодание придут в регион к середине недели.

Ижевск. Удмуртия. Стабильный температурный фон и кратковременные осадки будут сопровождать Удмуртию в грядущие выходные. До середины следующей недели характер погоды в регионе не изменится, сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.

16-18 октября в республике ожидается ветреная погода, небольшие дожди будут носить локальный характер. Температура воздуха днем составит +7…+12 градусов, в ночные часы от 1 до 6°С.

По предварительным данным синоптиков, после понедельника территория республики ощутит влияние циклона. Температура воздуха будет падать, дожди начнут идти повсеместно.