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Небольшие осадки и стабильный плюс обещают синоптики в выходные в Удмуртии

15:00, 15 октября, 2021
Андрей Поносов
Небольшие осадки и стабильный плюс обещают синоптики в выходные в Удмуртии
15:00, 15 октября, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#дожди\n#похолодание\n#Гидрометцентр
Фото: pixabay.com
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Дожди и похолодание придут в регион к середине недели.

Ижевск. Удмуртия. Стабильный температурный фон и кратковременные осадки будут сопровождать Удмуртию в грядущие выходные. До середины следующей недели характер погоды в регионе не изменится, сообщает пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии.

16-18 октября в республике ожидается ветреная погода, небольшие дожди будут носить локальный характер. Температура воздуха днем составит +7…+12 градусов, в ночные часы от 1 до 6°С.

По предварительным данным синоптиков, после понедельника территория республики ощутит влияние циклона. Температура воздуха будет падать, дожди начнут идти повсеместно.

15:00, 15 октября, 2021
Андрей Поносов
280
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#дожди\n#похолодание\n#Гидрометцентр
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