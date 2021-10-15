Уголовное дело возбудили в Ижевске после пожара на крыше многоквартирного дома

Саму кровлю восстановит управляющая компания.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники СК России по Удмуртии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщила в пятницу, 15 октября, пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 14 октября работники подрядной организации по договору с управляющей компанией ремонтировали кровлю на крыше многоквартирного жилого дома в посёлке Машиностроитель с использованием газового оборудования. Во время работы газовый баллон разгерметизировался, и горючее воспламенилось. Пожар вовремя потушили, ни дом, ни жители не пострадали.

В рамках расследования криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают сотрудников управляющей компании, подрядчика и очевидцев.

Напомним, накануне управляющая компания гарантировала восстановление пострадавшей кровли.