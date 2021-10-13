Вспышку зафиксировали в Башкортостане.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили об опасности прихода в регион гриппа птиц. Как сообщило Главное управление ветеринарии республики на странице «ВКонтакте», в соседней Башкирии зарегистрировали вспышку птичьего гриппа.

Как сообщает «Башинформ», в Туймазинском районе республики объявили карантин. Всех, кто держит домашних птиц, просят соблюдать максимальные меры безопасности.

«Содержание птицы домашней и на птицефабрике должно быть закрытого типа. То есть контакта с дикими перелётными и синатропными (воробьями, голубями, воронами) птицами не должно быть», — подчеркнула в интервью ТРК «Моя Удмуртия» замначальника ГУ ветеринарии Удмуртии Тамара Уткина.

Она заверила, что специалисты ведомства держат ситуацию под контролем. Совместно с Минприроды республики и Россельхознадзором составлен график, по которому проводятся рейды на наличие павшей птицы в местах миграции.

Отметим, что Удмуртия считается благополучным регионом по гриппу птиц. Последнюю вспышку фиксировали три года назад сразу в нескольких районах республики. Всего в России с начала года зарегистрировали более 30 очагов птичьего гриппа в 12 регионах.

Напомним, что грипп птиц — высококонтагиозная вирусная болезнь пернатых, поражающая кровеносную и центральную нервную систему, органы дыхания, пищеварения. Инфекции подвержены все виды домашних птиц — куры, гуси, утки.