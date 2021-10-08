Стабильный температурный фон сохранится в Удмуртии в пятницу

Днем 8 октября до +13 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Сухую погоду обещают синоптики в Удмуртии в последний день рабочей недели. Днем 8 октября на большей части территории республики будет выглядывать солнце. Прогноз погоды предоставлен главным управлением МЧС России по Удмуртии на основании информации регионального гидрометцентра.

В пятницу днем воздух прогреется до +8…+13 градусов. Температура воздуха ночью 0…-5, местами +2°С. Западный ветер разгонится до 3-8 м/с.

Атмосферное давление остается повышенным - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 77%.