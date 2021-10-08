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Стабильный температурный фон сохранится в Удмуртии в пятницу

07:10, 08 октября, 2021
Андрей Поносов
Стабильный температурный фон сохранится в Удмуртии в пятницу
07:10, 08 октября, 2021
Андрей Поносов
966
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: pixabay
966
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Днем 8 октября до +13 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Сухую погоду обещают синоптики в Удмуртии в последний день рабочей недели. Днем 8 октября на большей части территории республики будет выглядывать солнце. Прогноз погоды предоставлен главным управлением МЧС России по Удмуртии на основании информации регионального гидрометцентра.

В пятницу днем воздух прогреется до +8…+13 градусов. Температура воздуха ночью 0…-5, местами +2°С. Западный ветер разгонится до 3-8 м/с.

Атмосферное давление остается повышенным - 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 77%.

07:10, 08 октября, 2021
Андрей Поносов
966
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
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