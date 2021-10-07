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Туман с утра и до +14 градусов днем: прогноз погоды в Удмуртии на 7 октября

07:13, 07 октября, 2021
Андрей Поносов
Туман с утра и до +14 градусов днем: прогноз погоды в Удмуртии на 7 октября
07:13, 07 октября, 2021
Андрей Поносов
679
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: pixabay
679
0

В четверг регион останется в области повышенного давления.

Ижевск. Удмуртия. Об ухудшении видимости до 500 м в утренние часы 7 октября предупреждает жителей Удмуртии региональное управление МЧС России. Днем в четверг преимущественно без осадков.

Согласно сообщению спасательного ведомства и информации республиканского гидрометцентра, 7 октября Удмуртия останется в области повышенного давления, которое составит около 768 мм ртутного столба. Также прогнозируется западный ветер, он будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Днем воздух в Удмуртии прогреется до +9…+14 градусов, ночью заморозки от 0 до -5, местами термометры покажут +2°С.

07:13, 07 октября, 2021
Андрей Поносов
679
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
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