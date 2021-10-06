Суд в Ижевске приступил к рассмотрению дела в отношении участницы январского митинга

Девушке вменяют статью «Хулиганство».

Ижевск. Удмуртия. Октябрьский райсуд Ижевска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 21-летней горожанки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 213 УК России «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое по мотивам политической, идеологической вражды». Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии в среду, 6 октября.

Напомним, органы предварительного следствия обвинили девушку в том, что в январе 2021 года она разместила в интернете обращения к пользователям об их возможности принять участие в митинге 23 января 2021 года на Центральной площади Ижевска, указав свои контактные данные.

Утверждается, что при этом обвиняемая осуществляла активные действия по выражению протеста действующей политической власти Удмуртии и России. При этом подсудимая достоверно знала о противоправности своих действий, так как указанный митинг вопреки требованиям законодательства не был санкционирован органами исполнительной власти.

На заседании суда государственный обвинитель огласил обвинительное заключение.