В Удмуртии в среду будет от 9 до 14 градусов тепла

6 октября на всей территории республики преимущественно без осадков.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики в Удмуртии в среду, 6 октября. Осадки маловероятны, сообщает региональное управление МЧС по информации гидрометцентра республики.

6 октября территорию Удмуртии будет обдувать северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем термометры покажут +9…+14°С, ночью заморозки до минус 5 градусов.

Атмосферное давление сохранится на высоких значениях – около 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%.