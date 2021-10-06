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В Удмуртии в среду будет от 9 до 14 градусов тепла

07:10, 06 октября, 2021
Андрей Поносов
В Удмуртии в среду будет от 9 до 14 градусов тепла
07:10, 06 октября, 2021
Андрей Поносов
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0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#заморозки\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: pixabay
416
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6 октября на всей территории республики преимущественно без осадков.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики в Удмуртии в среду, 6 октября. Осадки маловероятны, сообщает региональное управление МЧС по информации гидрометцентра республики.

6 октября территорию Удмуртии будет обдувать северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем термометры покажут +9…+14°С, ночью заморозки до минус 5 градусов.

Атмосферное давление сохранится на высоких значениях – около 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%.

07:10, 06 октября, 2021
Андрей Поносов
416
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#заморозки\n#МЧС\n#Гидрометцентр
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