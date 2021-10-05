В Завьяловском районе Удмуртии приостановили эксплуатацию двух колонок из-за обнаруженных в них бактерий

В воде нашли кишечную палочку и термотолерантные колиформные бактерии.

Ижевск. Удмуртия. В двух населенных пунктах Завьяловского района приостановили эксплуатацию водоразборных колонок из-за нарушений санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В сентябре на предприятии ООО «Завьялово-Водоканал» провели плановую проверку. Оказалось, в колонках в селе Первомайском на улице Советской, 3 и в деревне Старая Казмаска на улице Центральной, 25 качество питьевой воды не соответствовало по микробиологическим показателям. В первой специалисты обнаружили общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии, которые влекут риск инфекционных заболеваний, а также превышение в 2,3 раза нормативов по общему микробному показателю, и в 5,7 раз — по мутности. Во второй также присутствовали общие колиформные бактерии.

Роспотребнадзор обратился в суд для остановки эксплуатации этих колонок до того момента, как будут устранены все нарушения. 28 сентября 2021 года работу колонки в Первомайском приостановили на 90 суток, и на 30 суток, начиная с 30 сентября, в деревне Старая Казмаска.

Чтобы обеспечить население качественной питьевой водой, сформировали план мероприятий и установили сроки исполнения. Для организации питьевого водоснабжения главе Завьяловского района направили письмо. В настоящий момент качество подаваемой населению питьевой воды находится на контроле.