В ижевской колонии ежемесячно выращивают до 500 кг лука

В связи со спросом даже пришлось увеличить площадь участка по выращиванию.

Ижевск. Удмуртия. В ижевской колонии-поселении №10 расширили посадочные площади для выращивания лука. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Удмуртии.

«В связи с высоким спросом в несезонный период в производственном цехе колонии-поселении №10 расширены площади участка по выращиванию зелёного лука. Теперь посадочные площади размещаются на двух этажах», — говорится в сообщении.

В УФСИН отметили, что выращивание важнейшей овощной культуры ведётся по заказу постоянного коммерческого партнёра. Пятеро осуждённых на участке выращивают в месяц 500 кг лука.

Напомним, осуждённые труженики в колонии №11 в Завьяловском районе в конце августа закатали 1500 банок маринованных огурцов.