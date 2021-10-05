Золотая осень в Удмуртии: днем во вторник потеплеет до +13

Ночью вновь ожидаются заморозки.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность прогнозируют во вторник, 5 октября, на большей части территории Удмуртии. Днем преимущественно без осадков, сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на информацию республиканского гидрометцентра.

Температура воздуха днем поднимется до +8…+13 градусов, в ночные часы похолодает до 5 градусов ниже нуля.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба, это намного выше нормы. Относительная влажность воздуха 71%.