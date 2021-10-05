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Золотая осень в Удмуртии: днем во вторник потеплеет до +13

07:10, 05 октября, 2021
Андрей Поносов
Золотая осень в Удмуртии: днем во вторник потеплеет до +13
07:10, 05 октября, 2021
Андрей Поносов
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#заморозки\n#Гидрометцентр
Фото: pixabay
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Ночью вновь ожидаются заморозки.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность прогнозируют во вторник, 5 октября, на большей части территории Удмуртии. Днем преимущественно без осадков, сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на информацию республиканского гидрометцентра.

Температура воздуха днем поднимется до +8…+13 градусов, в ночные часы похолодает до 5 градусов ниже нуля.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба, это намного выше нормы. Относительная влажность воздуха 71%.

07:10, 05 октября, 2021
Андрей Поносов
511
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#заморозки\n#Гидрометцентр
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