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Днем в понедельник в Удмуртии потеплеет до +12

07:10, 04 октября, 2021
Андрей Поносов
Днем в понедельник в Удмуртии потеплеет до +12
07:10, 04 октября, 2021
Андрей Поносов
377
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#Гидрометцентр\n#МЧС
Фото: pixabay
377
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На всей территории республики преимущественно без осадков.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики в понедельник, 4 октября, в Удмуртии. Вероятность осадков невелика, сообщает республиканское управление МЧС России на основании данных регионального гидрометцентра.

Дневная температура воздуха составит 7 – 12 градусов тепла, ночью заморозки от 0 до -5 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.

Атмосферное давление 764 мм ртутного столба, это значительно выше нормы. Относительная влажность воздуха 66 %.

07:10, 04 октября, 2021
Андрей Поносов
377
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#Гидрометцентр\n#МЧС
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