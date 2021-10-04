Днем в понедельник в Удмуртии потеплеет до +12

На всей территории республики преимущественно без осадков.
Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность обещают синоптики в понедельник, 4 октября, в Удмуртии. Вероятность осадков невелика, сообщает республиканское управление МЧС России на основании данных регионального гидрометцентра.
Дневная температура воздуха составит 7 – 12 градусов тепла, ночью заморозки от 0 до -5 градусов. Ветер северо-восточный 2-7 м/с.
Атмосферное давление 764 мм ртутного столба, это значительно выше нормы. Относительная влажность воздуха 66 %.