Поголовье дойных коров в Удмуртии увеличилось более чем на 1000 голов

Теперь оно превышает 118 тыс. голов.

Ижевск. Удмуртия. Поголовье дойных коров увеличилось более чем на 1 тыс. голов в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

На 1 сентября 2021 года оно приросло на 1106 голов, и это один из самых высоких приростов поголовья коров за последние 10 лет. Отмечается, что в этом приросте значительна роль фермерских хозяйств — за январь-август они суммарно нарастили поголовье дойных коров на 994. Результат сельхозорганизаций — 112 голов.

Максимальный прирост с начала года показывают хозяйства Киясовского района — на 769 голов. В тройке лидеров также Сарапульский район — 288 и Глазовский район — 220 голов. При этом наибольший минус пока дают Ярский и Можгинский районы — здесь количество дойных коров снизилось на 181 и 161 голову соответственно.

В целом дойное стадо Удмуртии, содержащееся в крупнотоварном секторе (то есть без учёта личных подсобных хозяйств), на 1 сентября 2021 года составляет 118 тыс. 787 голов. С начала года в сельхозорганизациях получено 78 тыс. 537 голов приплода, общий деловой выход телят составил 50,6%. В лидерах по этому показателю животноводы Кизнерского района — 58,7%, а также Вавожского — 57,6%, Алнашского и Воткинского районов — 54,1%.