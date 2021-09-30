Спецназ Росгвардии в Удмуртии провел десантно-штурмовые учения

Бойцы СОБРа и ОМОНа отработали высадку из вертолета с разных высот.

Ижевск. Удмуртия. Десантно-штурмовые учения сотрудников СОБРа и ОМОНа прошли в Удмуртии. Бойцы спецподразделений отработали навыки десантирования в труднодоступных местах, сообщает пресс-служба управление Росгвардии по Удмуртской Республике.

С личным составом провели практические занятия по беспарашютному десантированию с использованием альпинистского снаряжения, спусковых устройств и канатов. Также бойцов проверили на умение страховать себя и своих товарищей при высадке.

Затем спецназовцы в полном боевом снаряжении выполнили упражнение по высадке из вертолета Ми-8 на подготовленную площадку с высоты от 10 до 30 м с помощью спусковых устройств. Такой способ используется в труднодоступной местности, где посадка машины невозможна.

Также в ходе учений было отработано штурмовое десантирование при посадке вертолета или с высоты 1,5 – 2 м.