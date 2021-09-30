Минприроды Удмуртии: на изменение цвета реки Чегандинки повлияла гибель водорослей

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Каракулино. Удмуртия. В Минприроды Удмуртии огласили предварительные итоги по обнаружению неизвестной жидкости в реке Чегандинка. Об этом пресс-служба министерства сообщила в четверг, 30 сентября.

Напомним, ранее в госорган поступила информация об обнаружении неизвестной жидкости в реке Чегандинка возле села Чеганда Каракулинского района. Специалисты Минприроды Удмуртии выехали на место и отобрали пробы.

«По промежуточным результатам проведённого лабораторного анализа в месте загрязнения реки выявлены превышения по показателям фосфат ион, ХПК, аммоний ион, нитрит ион, а также пониженное содержание растворенного кислорода. В контрольном створе превышения не установлены», — говорится в сообщении.

В Минприроды подчеркнули, что высокое содержание фосфатов в месте загрязнения могло повлиять на рост сине-зелёных водорослей, и их последующая гибель повлияла на изменение цвета воды до сине-зелёного.

В настоящее время по данному факту Минприроды Удмуртии возбуждено дело об административном правонарушении, проводится административное расследование.