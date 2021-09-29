В компании «Ижавиа» сократили время загрузки багажа на 25%

Бережливое производство внедряют на предприятии в рамках нацпроекта.

Ижевск. Удмуртия. В АО «Ижавиа» продолжают внедрять бережливое производство в рамках нацпроекта «Производительность труда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Год назад в АО «Ижавиа» началась реализация проекта по оптимизации потока загрузки/выгрузки багажа, питания, грузов, почты вылетающих и прибывающих рейсов. За полгода работы на уже оптимизированном эталонном потоке удалось достичь следующих результатов:

- сокращения времени протекания процесса на 25%;

- сокращения времени пролёживания багажа перед загрузкой (НЗП) в воздушное судно на 20%;

- повышения выработки по количеству отправленных пассажиров на 1 работника службы организации перевозок (СОП) в месяц на 13%.

После завершения оптимизации потока по обслуживанию багажа АО «Ижавиа» самостоятельно приступило к оптимизации, тиражируя полученный опыт по внедрению бережливого производства на следующие участки:

- новая входная группа. Границей процесса является момент входа пассажиров в аэровокзал до зоны регистрации. Благодаря оптимизации данных проектов планируется снижение времени досмотра пассажира и багажа на входе в аэропорт с 45 до 30 секунд. Уменьшение скопления пассажиров на привокзальной площади. Снижение отрицательных отзывов пассажиров о работе зоны досмотра.

- новые услуги и сервис в бизнес-зале. Границей процесса является момент прибытия пассажиров в Бизнес-зал до отправки их в воздушное судно. Планируется снижение времени на адресное обслуживание клиентов с 15 до 7 секунд, увеличение качества обслуживания пассажиров в бизнес-зале.