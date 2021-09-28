Дорожники завершают работы на всех 5 объектах в Увинском районе Удмуртии

Четыре из пяти дорог уже приняты.

Ува. Удмуртия. Комиссия проверила ремонт 5 дорог в Увинском районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Общая протяженность обновленного дорожного полотна составит 4,25 км.

На участке длиной 400 м на улице Максима Горького в два слоя уложили новый асфальтобетон, укрепили и отсыпали обочины, установили искусственные неровности с необходимыми дорожными знаками. За счет районных средств вдоль дороги создали новый тротуар.

На центральной улице Энгельса уже уложено 710 м асфальта и установлены бордюрные камни. На улице Чкалова от переулка Пионерский до улицы Калинина заменили 353 м дороги и обновили ее обочины. На обоих объектах установили искусственные неровности и дорожные знаки.

Новый асфальт и укрепление обочин сделали на улице Механизаторов в Нылге.

Проект БКД затронул центральные, важные улицы райцентра, ведущие к социальным объектам. За счет собственных средств для жителей района создали новые тротуары.

Все недочеты устранены, дороги уже приняты и претензий к выполненным работам нет. Сотрудники ГИБДД проверили установленные дорожные знаки

Участок дороги на улице Карла Маркса в настоящее время готов на 70%. Комиссия предложила организовать пешеходный переход возле школы №2 и установить дорожные знаки.

Дорожные работы по проекту БКД в Увинском районе продолжатся и в 2022 году. По плану в ремонте нуждаются еще 4 дороги, общая протяженность которых равна 2,32 км.

На сегодняшний день в республике в рамках нацпроекта отремонтированы 56 дорожных объектов. Всего за 2021 год будут обновлены 111 дорог Удмуртии.