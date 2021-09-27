Государственный цирк Удмуртии открыл 18 сезон юбилейной программой в честь 100-летия Юрия Никулина

Посмотреть шоу-программу приехали сын и внуки Никулина, управляющие московским цирком.

Ижевск. Удмуртия. В Государственном цирке Удмуртской Республики стартовал 18 сезон.

18 декабря 2021 года исполнится 100 лет со дня рождения знаменитого артиста, циркового режиссера, киноактера и директора московского цирка на Цветном бульваре Юрия Никулина. Все программы этого года планировалось посвятить ему, но из-за пандемии цирковой сезон пришлось отложить на год. С 2022 года зрители увидят новые программы в память об этом выдающемся человеке.

«Память — она не зависит от какой-то даты, если мы помним человека, вспоминаем, если мы его любим, то можно и каждый год делать такие программы», - поделился мыслями генеральный директор и художественный руководитель московского цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин.

В Ижевске шоу-программа в честь Юрия Никулина с участием московских артистов началась с 25 сентября. В ней участвуют акробаты, выполняющие уникальные трюки на тройных и одиночных палках, воздушная гимнастка Диана Пухова, мировой рекордсмен Дмитрий Чернов, одновременно жонглирующий 9 большими мячами, клоуны и другие артисты. Из животных зрители увидят дрессированных собак, попугаев, верблюдов и коней.

Посмотреть представление специально приехала семья Никулиных. Они уже посетили программу большого Санкт-Петербургского государственного цирка и теперь прибыли в столицу Удмуртии.

Помимо такой знаменательной даты, генеральный директор московского цирка Никулина Максим Никулин отметил, что для ижевского цирка это уже 18-ый сезон.

«Это не позавчера, это 18 лет все-таки. Это для кого-то уже как бы совершеннолетие, для поколения, на самом деле. Значит уже поколение одно выросло на этом цирке, на этом месте в Ижевске — столице Удмуртии», - прокомментировал Максим Никулин.

Во время пандемии цирк переживал не лучшие времена. В нем не было зрителей, а соответственно и дохода, но нужно было оплачивать простой животных, покупать им еду, платить актерам зарплату и много в чем экономить. Хотя сейчас представления и возобновили, в Ижевске заполняемость зала может составлять лишь 75%, в Москве этот показатель еще меньше — 25%.

«У нас работают звезды, они привыкли к аншлагам, а тут … Но люди замечательные к нам приходят в цирк, я иногда раз в 2-3 дня захожу в зал посмотреть, и эта тысяча человек, которые сидят в зале, они себя ведут как четыре тысячи. Они встают, они кричат, скандируют, свистят, топают ногами, они просто хотят помочь артистам работать, показать, что они здесь и они их любят. Это очень дорого стоит», - рассказал Максим Никулин.

Но артисты не унывают, они вновь готовы выходить на сцену, чтобы радовать и удивлять зрителей.

«Самое последнее дело сейчас жаловаться и посыпать голову пеплом, рвать на себе волосы, топать ногами и прочее. В такое время мы живем, значит, нужно выживать в это время и не жаловаться», - подчеркнул Максим Никулин.