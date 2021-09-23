Удмуртия вошла в пятерку регионов страны по производству молока

За 2021 год животноводы уже превысили прошлогодние показатели по объему полученного молока на 7%.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-5 регионов России по производству молока. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За 2021 год аграрии республики получили более 578 тысяч тонн молока, что на 7% больше прошлогодних показателей.

Лидерами по его производству являются животноводы из Вавожского района, которые произвели более 59 тыс. тонн молока-сырья. На втором месте Шарканский район с 48,3 тыс. тонн и на третьем Можгинский район – 41,5 тыс. тонн.

Сельхозпредприятия Каракулинского и Киясовского районов за это увеличили свои показатели более чем на 16%.

В этом году на молочное скотоводство было выделено более 1,4 млрд рублей.