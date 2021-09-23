Санатории Удмуртии вошли в сотню лучших российских здравниц

Ранжирование инвестиционной привлекательности составили по данным за 2020 год.

Ижевск. Удмуртия. Санатории Удмуртии вошли в рейтинг «Топ-100 российских здравниц». Реестр составила ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья России по данным за 2020 год.

Аналитика к рейтингу представлена динамикой показателей инвестиционной привлекательности за 2016-2020 годы. Отмечается, что рост спроса населения на оздоровление проявился в 2021 году в связи пандемией коронавируса. Люди стали чаще менять пляжный отдых на санаторно-курортный, заботиться о здоровье и поддержании иммунитета.

Возглавил рейтинг санаторий «Заполярье», расположенный в Краснодарском краю. На втором месте — сеть санаториев АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», на третьем — Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии» Минздрава России. В список вошли удмуртские здравницы — санаторий «Ува» (74 место) и санаторий «Металлург» (93 место). Замыкает сотню рейтинга санаторий Центросоюза России в Белокурихе, Алтайский край.

Напомним, что правительство России приняло ряд мер для смягчения последствия влияния пандемии на здоровье и качество жизни людей. Благодаря программе туристического кешбэка, стартовавшей в 2020 году, существенно увеличился спрос на путёвки в санатории и другие курорты с лечебными процедурами.