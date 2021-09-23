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Силовые ведомства провели антитеррористическое учение в Воткинске

12:00, 23 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
Силовые ведомства провели антитеррористическое учение в Воткинске
12:00, 23 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#учения
Фото: пресс-служба УФСБ РФ по УР
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Мероприятие состоялось 22 сентября.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске прошло антитеррористическое учение. Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, мероприятие состоялось 22 сентября.

«Основной целью учения являлось совершенствование взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур по пресечению и локализации последствий теракта, связанного с захватом заложников на объекте оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

В мероприятии принимали участие сотрудники республиканских подразделений различных ведомств: УФСБ, МВД, СУ СК, ГУ МЧС, ЦССИ ФСО, УФСВНГ, УФСИН. Также участвовали сотрудники правительства Удмуртии, республиканского Минздрава и администрации Воткинска.

Проведённое учение позволило выработать меры по повышению эффективности антитеррористической защищённости объекта и готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртской Республики.

12:00, 23 сентября, 2021
Дмитрий Стрелков
295
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#ФСБ\n#учения
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