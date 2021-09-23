Силовые ведомства провели антитеррористическое учение в Воткинске

Мероприятие состоялось 22 сентября.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске прошло антитеррористическое учение. Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, мероприятие состоялось 22 сентября.

«Основной целью учения являлось совершенствование взаимодействия территориальных органов государственной власти и правоохранительных структур по пресечению и локализации последствий теракта, связанного с захватом заложников на объекте оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

В мероприятии принимали участие сотрудники республиканских подразделений различных ведомств: УФСБ, МВД, СУ СК, ГУ МЧС, ЦССИ ФСО, УФСВНГ, УФСИН. Также участвовали сотрудники правительства Удмуртии, республиканского Минздрава и администрации Воткинска.

Проведённое учение позволило выработать меры по повышению эффективности антитеррористической защищённости объекта и готовности задействованных сил и средств оперативного штаба Удмуртской Республики.