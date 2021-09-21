В Удмуртии высокоскоростным интернетом обеспечили 875 социальных объектов

До конца года к Сети планируют подключить все школы республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершили трёхлетнюю программу строительства информационной инфраструктуры для 875 соцобъектов. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики. Региональная программа осуществляется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

«В школах, детских садах, ФАПах, колледжах, объектах культуры появляются или обновляются каналы связи с доведением высокоскоростного интернета. Также важнейшим результатом стало повышение доступности и снижение стоимости подключения интернета для граждан. Так как во всех населенных пунктах, где расположены социально значимые объекты, организованы узлы связи, через которые частные домохозяйства и бизнес могут подключиться к интернету», – прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Отмечается, что в 2019 году доступ к высокоскоростному интернету получили 228 соцобъектов республики. Среди них 113 фельдшерско-акушерских пунктов, 81 школа, 14 администраций муниципальных образований, 15 учреждений среднего профессионального образования, четыре подразделения Росгвардии, одна пожарная часть.

В 2020 году стабильный выход в интернет появился ещё у 280 учреждений. Это 92 школы, 79 ФАПов, 92 администрации муниципальных образований, одно учреждение среднего профессионального образования, два подразделения Росгвардии, три пожарные части и 11 пожарных постов.

С 1 октября 2021 года к высокоскоростному интернету подключат ещё 367 СЗО, к которым на сегодняшний день уже подведена вся необходимая инфраструктура. В этом списке 142 ФАПа, 79 учреждений культуры, три подразделения Росгвардии, 53 администрации муниципальных образований, три пожарных поста, четыре детский сада и 83 школы. При этом интернетом будут обеспечены 100% школ республики.

Таким образом, в рамках контракта всего за три года доступ к интернет-сети удалось обеспечить в 875 социально значимых объектах на территории Удмуртии. Общий объем инвестиций – 670 млн рублей. Возможность продолжения реализации проекта в целях обеспечения интернетом всех соцобъектов республики обсуждается.