​Суд в Ижевске приступил к рассмотрению уголовного дела против руководителей «Городской УК»

Их обвиняют в присвоении более 129 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Устиновский районный суд Ижевска приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению должностных лиц из числа руководителей ООО «Городская УК» в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»). Об этом сообщила объединённая пресс-служба судейского сообщества республики.

Отмечается, что должностные лица, осуществляющие фактическое руководство ООО «Городская УК», обвиняются в том, что с января 2017 по август 2019 года в составе организованной группы, занимая организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в управляющей компании и других коммерческих организациях, перечисляли деньги, поступающие от собственников помещений многоквартирных домов в счёт оплаты жилищно-коммунальных услуг, на счета аффилированных им организаций, причинив ресурсоснабжающим организациям имущественный ущерб на общую сумму более 129 млн рублей.

В отношении подсудимых избраны меры пресечения в виде запрета определенных действий и подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела составляют 131 том.

На данный момент по делу состоялось одно судебное заседание, в ходе которого государственным обвинителем изложено предъявленное подсудимым обвинение.

Напомним, в марте 2020 года экс-директора «Городской УК» Рауфа Кутдузова отправили под домашний арест. В начале апреля 2020 года подобная участь настигла и Наиля Кутдузова.