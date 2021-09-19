В Ижевске в честь Дня оружейника прогремит салют

Празднование дня работников оборонной промышленности началось с возложения цветов к Вечному огню.

Ижевск. Удмуртия. Небо над Ижевском 19 сентября в честь Дня оружейника раскрасит салют. В столице Удмуртии проходят торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику работников оборонного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Празднование Дня оружейника началось с возложения цветов к Вечному огню, монументу боевой и трудовой славы, а также бюстам Михаила Тимофеевича Калашникова и Дмитрия Федоровича Устинова.

В церемонии участвовали члены республиканского кабинета министров, депутаты Госсовета Удмуртии, представители трудовых коллективов оборонных предприятий республики, ветераны оружейного производства, кадеты и участники молодежных патриотических организаций.

В память о рабочих и инженерах, чьим трудом Ижевск стал признанной оружейной столицей России, была объявлена минута молчания.

Праздничные мероприятия продолжатся на Центральной площади столицы. Здесь пройдут показательные выступления по современным танцам и восточным единоборствам, будут работать мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и спортивные площадки.

В 19:00 на Центральной площади начнется праздничный концерт. Поздравления прозвучат в адрес ветеранов и молодых специалистов военно-промышленного комплекса, а также семейных трудовых династий оружейных предприятий Удмуртии. Хедлайнером концертной программы станет легендарная группа «Любэ».

Торжества в честь Дня оружейника завершатся в 21:00 красочным салютом.