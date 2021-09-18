Удмуртия поставила вагоны в Монголию

Подвижной состав был сделан специально для первой в стране детской железной дороги.

Камбарка. Удмуртия. Произведённые на Камбарском машиностроительном заводе вагоны отправились в Монголию. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Подвижной состав был сделан специально для первой монгольской детской железной дороги. В эту азиатскую страну отправился тепловоз и два небольших 36-местных пассажирских вагона.

Отмечается, что составы, производимые в Камбарке, находят применение и в России — и тоже на детских железных дорогах. Кроме того, вагоны поставляются в Казахстан и Азербайджан.

Сделка между заводом и импортёром состоялась при поддержке Корпорации развития Удмуртской Республики. По приросту несырьевого неэнергетического экспорта регион занимает 7 место в России по итогам семи месяцев 2021 года. За это время отправить свою продукцию на экспорт смогли около 450 компаний республики.

Как рассказал первый зампред правительства Удмуртии Константин Сунцов, детская железная дорога является важным проектом для профориентации школьников. Она помогает им обучиться профессиям, связанным с железнодорожным транспортом. По словам Сунцова, серийным выпуском узкоколейных вагонов для ДЖД занимается только Камбарский машзавод.