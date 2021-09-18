В Ижевске открыли памятную доску оружейному конструктору Ивану Смирнову

В годы войны он работал на «Ижмаше», был другом Михаила Калашникова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появилась памятная доска в честь оружейного конструктора Ивана Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В пятницу, 17 сентября, на фасаде библиотеки имени Николая Некрасова открыли мемориальную доску. В доме №158 по улице Вадима Сивкова с 1974 по 2005 годы проживал Иван Смирнов — ветеран Великой Отечественной войны, работавший в военные годы на «Ижмаше», помощник и ближайший друг Михаила Калашникова.

Табличку установили при поддержке правительства Удмуртии в рамках проекта «Забытая Гвардия». Инициатива принадлежит фонду «Возрождение» и их участникам Вячеславу Громову и Герою России Валерию Чухванцеву.

Присутствовавший на открытии замглавы Ижевска по соцполитике Дмитрий Чистяков назвал установку таблички важным для города событием, а президент фонда «Возрождение» Вячеслав Громов поздравил оружейников с наступающим праздником. В свою очередь, военный лётчик Валерий Чухванцев отметил, что выпускаемое оружие нужно не для завоевания, а для отстаивания своей страны.