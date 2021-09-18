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В Ижевске открыли памятную доску оружейному конструктору Ивану Смирнову

13:18, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске открыли памятную доску оружейному конструктору Ивану Смирнову
13:18, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#памятники
Фото: пресс-служба Минспорта УР
202
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В годы войны он работал на «Ижмаше», был другом Михаила Калашникова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появилась памятная доска в честь оружейного конструктора Ивана Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. 

В пятницу, 17 сентября, на фасаде библиотеки имени Николая Некрасова открыли мемориальную доску. В доме №158 по улице Вадима Сивкова с 1974 по 2005 годы проживал Иван Смирнов — ветеран Великой Отечественной войны, работавший в военные годы на «Ижмаше», помощник и ближайший друг Михаила Калашникова.  

Табличку установили при поддержке правительства Удмуртии в рамках проекта «Забытая Гвардия». Инициатива принадлежит фонду «Возрождение» и их участникам Вячеславу Громову и Герою России Валерию Чухванцеву. 

Присутствовавший на открытии замглавы Ижевска по соцполитике Дмитрий Чистяков назвал установку таблички важным для города событием, а президент фонда «Возрождение» Вячеслав Громов поздравил оружейников с наступающим праздником. В свою очередь, военный лётчик Валерий Чухванцев отметил, что выпускаемое оружие нужно не для завоевания, а для отстаивания своей страны.

13:18, 18 сентября, 2021
Андрей Бирюков
202
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#памятники
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