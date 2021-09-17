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В Ижевске проведут церемонию памятного гашения конверта на День оружейника

13:25, 17 сентября, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске проведут церемонию памятного гашения конверта на День оружейника
13:25, 17 сентября, 2021
Андрей Бирюков
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0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#День оружейника
Фото: unsplash.com
381
0

В оборот выйдет 200 тыс. экземпляров.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проведут церемонию памятного гашения конверта на День оружейника. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В День оружейника, 19 сентября, в почтовое обращение выйдет специальный конверт — на нём изображён главный корпус ижевского оружейного завода. Выход отметят торжественным спецгашением, которое пройдёт в музейно-выставочном комплексе оружия имени Калашникова в 14:00.

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Отмечается, что гашение выполнят уникальным почтовым штемпелем, который выпустили специально для Ижевска. 

Всего в оборот выйдет 200 тыс. экземпляров уникальных конвертов. Приобрести их можно будет в музейно-выставочном комплексе имени Калашникова в воскресенье, 19 сентября, с 13:00 до 15:00.

13:25, 17 сентября, 2021
Андрей Бирюков
381
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#День оружейника
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