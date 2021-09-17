Деревня Пихтовка в Удмуртии станет «Деревней будущего»

Для людей создадут максимально комфортные условия для жизни в развивающемся селе.

Воткинский район. Удмуртия. В Удмуртии из деревни Пихтовка создадут «Деревню будущего». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Проект презентовала на IV форуме социальных инноваций регионов зампред правительства Удмуртии, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова.

Благодаря Минсельхозу с 2020 года для улучшения качества жизни селян и развитию сельских территорий выделяются деньги на реализацию важных проектов. В 2021 году на направленные в регионы 40 млрд рублей удастся создать более 30 тыс. рабочих мест на селе.

В Удмуртии эта работа усилилась мероприятиями Года села, а одним из значимых его проектов стала «Деревня будущего». Такой статус дадут деревне Пихтовка Воткинского района. Там находится одно из ведущих рыбоводческих хозяйств России – ГУП УР «Пихтовка». Именно это предприятие создает рабочие места и задает темп развития населенного пункта в целом.

По расчетам, все финансовые вложения окупятся через 8-10 лет за счет создания развивающегося агробизнеса и комфортной территории, откуда жители не захотят уезжать. В результате деревня превратится в современное сельское пространство, которое даже сможет конкурировать с городом.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны и селение станет первым в республике, где появится цифровой фельдшерско-акушерский пункт.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольги Абрамовой, Минкультуры хочет сделать каждый населенный пункт привлекательным для их жителей и изменить отношение людей к деревне. Необходимо, чтобы предприятия развивали свои территории, проходила цифровизация, наладилась качественная связь и интерактивные сервисы, внедрялись современные подходы для ведения бизнеса и, конечно, проводилось качественное обучение подрастающего поколения.

Удмуртия и далее продолжит развитие. Так, в 2022 году планируется комплексное благоустройство еще 10 сел с сильной экономикой. Такая работа продолжится и в следующие годы.