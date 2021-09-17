В Сюмсинском районе Удмуртии построили новый межпоселковый газопровод

Он обеспечит теплом около 1 тыс. домов.

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсинском районе Удмуртии построили газопровод протяжённостью чуть более 50 км. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Новый межпоселковый газопровод от села Сюмси идёт к населённым пунктам Русская Бабья, Удмуртская Бабья и Балма, Кильмезь с отводом на Муки-Какси, Васькино, Блаж-Юс, Пижил, а также на станцию Сюрек.

Благодаря постройке будут газифицированы почти 1 тыс. домов, сельские дома культуры, а также котельные школ и детских садов.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов также рассказал о постройке внутрипоселкового газопровода. Протяжённость составила 97 км в девяти населённых пунктах. По его словам, сети газопровода делали за счёт бюджета республики. Запуск объекта в эксплуатацию состоится после сдачи и приёмки — в четвёртом квартале 2021 года.

Напомним, ранее в регионе сформировали пообъектный план-график проведения работ по бесплатной газификации. В список вошло более 45,5 тыс. объектов из 721 населённого пункта. Работы с ними должны завершить до 2024 года.