В Ижевске в магазинах федеральной торговой сети продавали сахар по завышенным ценам

Ритейлера уличили в нарушении закона о торговле.

Ижевск. Удмуртия. Представительство торговой сети «Лента» в Ижевске улучили в нарушении закона о торговле. Ретейл выставил на полках своих магазинов сахар с завышенным ценником. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике.

Напомним, Минпромторг России заключил соглашение с предприятиями торговли об установлении предельных цен на социально значимые продуктовые товары. Так, согласно документу, максимальная розничная стоимость сахарного песка до 1 июня 2021 года не должна была превышать 46 руб. за 1 кг.

В рамках еженедельного мониторинга УФАС по Удмуртии выявило нарушение особого порядка ценообразования в магазинах «Лента» в Ижевске. На 25 марта 2021 года сахарный песок здесь продавали за 49,49 руб. за 1 кг. По более низкой стоимости товар могли приобрести только владельцы карт лояльности.

Особого предписания со стороны антимонопольной службы ретейл избежал, добровольно снизив цену.