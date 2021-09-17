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В Ижевске в магазинах федеральной торговой сети продавали сахар по завышенным ценам

09:40, 17 сентября, 2021
Андрей Поносов
В Ижевске в магазинах федеральной торговой сети продавали сахар по завышенным ценам
09:40, 17 сентября, 2021
Андрей Поносов
3197
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#торговля\n#цены\n#нарушения
Фото: pixabay
3197
0

Ритейлера уличили в нарушении закона о торговле.

Ижевск. Удмуртия. Представительство торговой сети «Лента» в Ижевске улучили в нарушении закона о торговле. Ретейл выставил на полках своих магазинов сахар с завышенным ценником. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Удмуртской Республике.

Напомним, Минпромторг России заключил соглашение с предприятиями торговли об установлении предельных цен на социально значимые продуктовые товары. Так, согласно документу, максимальная розничная стоимость сахарного песка до 1 июня 2021 года не должна была превышать 46 руб. за 1 кг.

В рамках еженедельного мониторинга УФАС по Удмуртии выявило нарушение особого порядка ценообразования в магазинах «Лента» в Ижевске. На 25 марта 2021 года сахарный песок здесь продавали за 49,49 руб. за 1 кг. По более низкой стоимости товар могли приобрести только владельцы карт лояльности.

Особого предписания со стороны антимонопольной службы ретейл избежал, добровольно снизив цену.

09:40, 17 сентября, 2021
Андрей Поносов
3197
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#торговля\n#цены\n#нарушения
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