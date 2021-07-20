Строительство дорог в Удмуртии, дорогая трасса из Казани в Екатеринбург и открытие границ Канады

Что произошло в Удмуртии, стране и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Утро вторника начинаем с подборки свежих новостей.

Удалось спасти

В Глазове спасли тонущего мужчину. Об этом сообщает ОСВОД Удмуртии в социальной сети «ВКонтакте».

На городском пляже доброволец Антон Кузьмин заметил входящего в воду нетрезвого мужчину. Проплыв несколько метров, он начал тонуть. Антон сразу позвал спасателя, дежурившего на пляже, и бросился в воду к утопающему. Матрос-спасатель приплыл на помощь на лодке. Доброволец ОСВОД помог пьяному мужчине ухватиться за края судна, благодаря чему его удалось транспортировать на берег. 29-летний спасенный Павел, хоть и немного нахлебался воды, но от госпитализации и вызова скорой помощи отказался.

Новые дороги

45% работ по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги» выполнено в Удмуртии. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов на своей странице в «ВКонтакте».

На прошлой неделе сдали 2 дороги: Красная – Ленина в Ижевске и Якшур-Бодья – Шаркан.

Скоро завершат работы на 3 объектах в Малой Пурге, а также на улицах Свободы и Победы в Шаркане. Готовится к сдаче дорога Бураново – Киясово, переулок Рабочий и улица Пушкина в Уве.

На этой неделе должна начаться реконструкция дорог (Воткинск-Степаново)–Евсино–Галево и Воткинск-Гавриловка.

Стеша и Крис

Кошечку Стефанию новые любящие хозяева смогут называть просто Стеша. У нее очень интересная стрижка под льва, стерилизована, привита и очень хочет найти себе постоянный дом.

Крис нужно будет время, чтобы привыкнуть к новой семье. Лучше выделить ей отдельный уголок и запастись терпением. Но кошечка очень хорошо ладит с родичами, поэтому быстро подружиться с другими домашними питомцами.

Казань-Екатеринбург

Трассу из Казани в Екатеринбург строят почти за 500 млрд рублей. Об этом пишет RT.

Ремонт и строительство бесплатных участков трассы обойдется не более 232,9 млрд рублей, но с учётом платного участка общая стоимость повысится до 493 млрд рублей.

Окончательную стоимость работ определят по итогам госэкспертизы.

Открытие границ

Вакцинированные туристы смогут попасть в Канаду с 7 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Для привитых американцев Канада откроет свои границы с 9 августа, для всех остальных путешественников - с 7 сентября. С 9 августа дети до 12 лет, которые еще не могут поставить вакцину от коронавируса, будут освобождены от карантина после въезда в Канаду. Они смогут передвигаться вместе со своими родителями.

Иностранные путешественники по приезду в Канаду должны будут предоставить доказательства (на английском или французском языках) о полной вакцинации одним из компонентов, разрешенных для использования в Канаде (Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson) за 14 дней до прибытия. Также туристы должны предоставить личную информацию на правительственном портале ArriveCAN. В случае соблюдения правил, путешественники не будут проходить карантин.