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Кадеты из Удмуртии выиграли грант на 1 млн рублей

16:10, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
Кадеты из Удмуртии выиграли грант на 1 млн рублей
16:10, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
206
0
#Удмуртия\n#кадеты\n#конкурс\n#гранты
Фото: vk.com/club132598308
206
0

Деньги пойдут на организацию патриотических мероприятий.

Ижевск. Удмуртия. Кадетский пограничный центр «Граница» из Удмуртии выиграл грант на проведение патриотических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Из 128 патриотических организаций со всей страны 27 получат субсидии от Минпросвещения России. Кадетам из Удмуртии выдадут грант на 1 млн рублей. 

На осень в Ижевске уже запланирован межрегиональный сбор военно-патриотических клубов и ветеранских организаций «К защите Родины готовься!». В город приедут 300 кадетов из более чем 20 регионов России. 

Педагоги обменяются опытом и проведут мастер-классы по боевой подготовке, а для кадетов создадут большую военную полосу препятствий.

16:10, 17 июля, 2021
Екатерина Сентемова
206
0
#Удмуртия\n#кадеты\n#конкурс\n#гранты