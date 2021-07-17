Кадеты из Удмуртии выиграли грант на 1 млн рублей

Деньги пойдут на организацию патриотических мероприятий.

Ижевск. Удмуртия. Кадетский пограничный центр «Граница» из Удмуртии выиграл грант на проведение патриотических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Из 128 патриотических организаций со всей страны 27 получат субсидии от Минпросвещения России. Кадетам из Удмуртии выдадут грант на 1 млн рублей.

На осень в Ижевске уже запланирован межрегиональный сбор военно-патриотических клубов и ветеранских организаций «К защите Родины готовься!». В город приедут 300 кадетов из более чем 20 регионов России.

Педагоги обменяются опытом и проведут мастер-классы по боевой подготовке, а для кадетов создадут большую военную полосу препятствий.