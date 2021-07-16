10-метровый алангасар появился в Глазовском районе Удмуртии

Его установили в парке «ДондыДор».

Глазов. Удмуртия. На территории парка «ДондыДор» в Глазовском районе Удмуртии появился деревянный алангасар. Об этом сообщается на странице парка в соцсети «ВКонтакте».

Рост фигуры – 10 м. Над ее созданием работали мастера из группы «Три А».

Помимо алангасара на интерактивной площадке «Шутэтскон инты» появились деревянные качели и карусель.

«Мы в скором времени возведем там дополнительные объекты, в том числе и уютные скамеечки», - говорится в группе «ДондыДор».

Вход на площадку бесплатный.