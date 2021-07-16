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10-метровый алангасар появился в Глазовском районе Удмуртии

16:40, 16 июля, 2021
Анна Торхова
10-метровый алангасар появился в Глазовском районе Удмуртии
16:40, 16 июля, 2021
Анна Торхова
340
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#Глазов\n#Удмуртия\n#скульптура\n#парки
Фото: vk.com/dondydor
340
0

Его установили в парке «ДондыДор».

Глазов. Удмуртия. На территории парка «ДондыДор» в Глазовском районе Удмуртии появился деревянный алангасар. Об этом сообщается на странице парка в соцсети «ВКонтакте».

Рост фигуры – 10 м. Над ее созданием работали мастера из группы «Три А».

Помимо алангасара на интерактивной площадке «Шутэтскон инты» появились деревянные качели и карусель.

«Мы в скором времени возведем там дополнительные объекты, в том числе и уютные скамеечки», - говорится в группе «ДондыДор».

Вход на площадку бесплатный.

16:40, 16 июля, 2021
Анна Торхова
340
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#скульптура\n#парки