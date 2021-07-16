Кратковременные дожди и грозы обещают в Удмуртии в пятницу, 16 июля

Порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду.

Ижевск. Удмуртия. Грозы и кратковременные дожди возможны на территории Удмуртии в пятницу, 16 июля. Главное управление МЧС России по республике опубликовало свежие данные регионального гидрометцентра.

В целом по республике сохранится переменная облачность. Ветер будет дуть с юга со скоростью 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20. Температура воздуха днем составит +24…+29 градусов, в ночные часы термометры покажут +12…+17.

Атмосферное давление останется в пределах нормы – около 746 мм ртутного столбы, относительная влажность воздуха - 64%.