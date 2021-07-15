Треть покусанных – дети в возрасте до 14 лет.

Ижевск. Удмуртия. С начала года более 2 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов животных. В 5 случаях люди подверглись нападению четвероногих, больных бешенством, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

30% покусанных – дети в возрасте до 14 лет. Всего в первом полугодии по поводу причинения вреда здоровью со стороны животных в лечебные учреждения республики обратился 2191 человек. Это на 3,6% меньше, чем за первые 6 месяцев 2020 год.

Чаще на укусы животных жалуются жители сельских территорий. Среднереспубликанский показатель по обращаемости в медицинские организации по поводу нападений со стороны четвероногих превышен в 15 районах Удмуртии.

В Удмуртии в 2021 году зарегистрировано 5 случаев бешенства. Инфицированные животные выявлены в Завьяловском, Каракулинском, Кизнерском и Сарапульском районах, а также в Ижевске. В очагах заболевания проведены необходимые противоэпизоотические мероприятия.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают: единственной страховкой от заболевания бешенством является антирабическая прививка. В этом году курс бесплатной вакцинации от вируса гидрофобии прошли 1956 человек.