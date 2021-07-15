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До +29 градусов прогреется воздух в Удмуртии 15 июля

07:05, 15 июля, 2021
Андрей Поносов
До +29 градусов прогреется воздух в Удмуртии 15 июля
07:05, 15 июля, 2021
Андрей Поносов
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0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр
Фото: pixabay.com
225
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Днем местами возможны кратковременные дожди.

Ижевск. Удмуртия. Переменная облачность сохранится в Удмуртии в четверг, 15 июля, днем местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Удмуртии на основании прогноза регионального гидрометцентра.

Днем на территории республики воздух прогреется до +24…+29 градусов, в ночные часы термометр покажет +12…+17. Ветер западный, 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление будет колебаться в пределах нормы, примерно на отметке 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 64%.

07:05, 15 июля, 2021
Андрей Поносов
225
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#Гидрометцентр