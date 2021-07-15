До +29 градусов прогреется воздух в Удмуртии 15 июля

Днем местами возможны кратковременные дожди.

Ижевск. Удмуртия. Переменная облачность сохранится в Удмуртии в четверг, 15 июля, днем местами возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Удмуртии на основании прогноза регионального гидрометцентра.

Днем на территории республики воздух прогреется до +24…+29 градусов, в ночные часы термометр покажет +12…+17. Ветер западный, 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление будет колебаться в пределах нормы, примерно на отметке 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 64%.