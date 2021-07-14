Тепло и солнечно будет в Удмуртии в среду, 14 июля

Осадки маловероятны.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность прогнозируют в среду, 14 июля, в Удмуртии. В городах и районах республики преимущественно без осадков, сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на информацию гидрометцентра Удмуртии.

Температура воздуха днем будет колебаться на отметках +22…+27 градусов. Территорию республики со скоростью 3-8 метров в секунду будет освежать северный ветер. Давление атмосферы не выйдет за пределы нормы и составит 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%.