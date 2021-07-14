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Тепло и солнечно будет в Удмуртии в среду, 14 июля

07:05, 14 июля, 2021
Андрей Поносов
Тепло и солнечно будет в Удмуртии в среду, 14 июля
07:05, 14 июля, 2021
Андрей Поносов
476
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#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#осадки\n#Гидрометцентр
Фото: pixabay.com
476
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Осадки маловероятны.

Ижевск. Удмуртия. Переменную облачность прогнозируют в среду, 14 июля, в Удмуртии. В городах и районах республики преимущественно без осадков, сообщает региональное управление МЧС России со ссылкой на информацию гидрометцентра Удмуртии.

Температура воздуха днем будет колебаться на отметках +22…+27 градусов. Территорию республики со скоростью 3-8 метров в секунду будет освежать северный ветер. Давление атмосферы не выйдет за пределы нормы и составит 747 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 57%. 

07:05, 14 июля, 2021
Андрей Поносов
476
0
#Удмуртия\n#погода\n#прогноз\n#МЧС\n#осадки\n#Гидрометцентр