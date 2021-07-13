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В июле на дорогах Удмуртии можно будет заметить автобронетехнику

14:40, 13 июля, 2021
Екатерина Сентемова
В июле на дорогах Удмуртии можно будет заметить автобронетехнику
14:40, 13 июля, 2021
Екатерина Сентемова
1582
0
#Удмуртия\n#техника\n#дороги\n#Росгвардия
Фото: vk.com/rosgvardprivo_official
1582
0

Боевые машины проедут по региону в период с 12 по 30 июля.

Ижевск. Удмуртия. Во второй половине июля по дорогам Удмуртии проедут воинские колонны. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского округа Росгвардии.

Автобронетехнику можно будет заметить с 12 по 30 июля. Водителей автотранспорта просят соблюдать правила дорожного движения и маневрирования вблизи воинских колонн.

Также в эти даты процессия проедет по Нижегородской, Кировской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областям, Пермскому краю, республикам Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Мордовия и Марий Эл.

14:40, 13 июля, 2021
Екатерина Сентемова
1582
0
#Удмуртия\n#техника\n#дороги\n#Росгвардия