В июле на дорогах Удмуртии можно будет заметить автобронетехнику

Боевые машины проедут по региону в период с 12 по 30 июля.

Ижевск. Удмуртия. Во второй половине июля по дорогам Удмуртии проедут воинские колонны. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского округа Росгвардии.

Автобронетехнику можно будет заметить с 12 по 30 июля. Водителей автотранспорта просят соблюдать правила дорожного движения и маневрирования вблизи воинских колонн.

Также в эти даты процессия проедет по Нижегородской, Кировской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областям, Пермскому краю, республикам Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Мордовия и Марий Эл.