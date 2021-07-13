Стабильный температурный фон сохранится в Удмуртии 13 июля

Днем по республике воздух прогреется до +27 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Стабильный температурный фон останется в Удмуртии 13 июля. По сообщению регионального управления МЧС России на основании данных Гидрометцентра Удмуртии, во вторник в республике сохранится переменная облачность, воздух прогреется до +22…+27 градусов.

На территории региона по-прежнему преимущественно без осадков. Скорость северного ветра составит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление около 748 мм ртутного столба, это близко к норме, относительная влажность воздуха 59%.