В квартирах ижевчан из группы риска установят 1 300 пожарных извещателей

Пожарными сигнализациями снабдят многодетные семьи и одиноких пенсионеров.

Ижевск. Удмуртия. Квартиры и дома ижевчан из группы социального риска оборудуют пожарными извещателями. За 2 года в столице планируется установить 1 300 таких приборов, сообщает пресс-служба администрации города.

В первую очередь автономными сигнальными датчиками оборудуют жилые помещения многодетных и малообеспеченных семей, а также одиноких и престарелых граждан. В рамках программы профилактики возгораний и предотвращения гибели людей на пожарах в квартирах ижевских семей уже появилось 1 250 извещателей.

Датчики способны обнаружить признаки пожара уже на начальной стадии, а громкий звук может разбудить спящего или привлечь внимание соседей. Извещатели оснащены автономным питанием, которого хватает в среднем на полгода. Приборы особенно актуальны для общежитий, квартир без центрального теплоснабжения и домов с печным отоплением.

И добавим, по данным республиканского управления МЧС, с начала 2021 года в Ижевске произошло 346 пожаров. От огня погибли 20 человек, 17 пострадали, 37 жителей были спасены. По статистике, в домах и квартирах, где пожары унесли жизни людей, автономные извещатели отсутствовали.