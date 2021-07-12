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До +28 градусов с грозами и порывистым ветром ожидается в Удмуртии

15:00, 12 июля, 2021
Андрей Бирюков
До +28 градусов с грозами и порывистым ветром ожидается в Удмуртии
15:00, 12 июля, 2021
Андрей Бирюков
2131
0
#Удмуртия\n#погода
Фото: ИА «Сусанин»
2131
0

При этом в регионе действует запрет на посещение лесов.

Ижевск. Удмуртия. Середина июля в Удмуртии останется жаркой. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

13-14 июля в регионе сохранится солнечная погода без осадков. Ночь будет прохладной: +9…+14 градусов Цельсия. Днём воздух прогреется до +22…+27 градусов. 

15-17 июля в связи с приходом циклона пройдут кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром, температура воздуха при этом не изменится и ночью составит +11…+16 градусов, а днём +23…+28 градусов. 

Напомним, что в Удмуртии действует запрет на посещение лесов. Это связано с жаркой погодой.

15:00, 12 июля, 2021
Андрей Бирюков
2131
0
#Удмуртия\n#погода