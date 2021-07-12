Лучше всех к зиме готовы Каракулинский, Глазовский и Сюмсинский районы.

Ижевск. Удмуртия. Готовность Удмуртии к зиме составляет 32%. Это больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

По словам министра строительства Удмуртии Дмитрия Сурнина, в регионе есть 10 котельных в зоне риска по подготовке к зиме. В качестве примеров он привёл котельную МАН в Ижевске — сейчас городские власти пытаются её приобрести. Кроме того, в Малой Пурге школьная котельная находится практически в критическом состоянии: у неё изношены оборудование и здание. В этом году планируется построить новую модульную котельную, однако начало зимы ученики встретят со старой. В Камбарском районе котельную в селе Борок необходимо будет технически перевооружить.

В Минстрое на особом контроле находятся две котельные в Воткинске, четыре в Балезинском районе и одна в селе Асановский совхоз-техникум.

На подготовку к зиме в республиканском бюджете заложено 100 млн рублей. Этого хватит, чтобы отремонтировать 34 км водопроводных и тепловых сетей, 16 артезианских скважин, 26 центральных тепловых пунктов и 2 котельные. Также деньги пойдут на замену старых отопительных котлов, горелок, насосов и водонапорных башен.

Лучше всех к зиме готовы Каракулинский (66,5%), Глазовский (56,1%) и Сюмсинский (49,5%) районы.