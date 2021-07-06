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Руководителем Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю назначили Сергея Беляева

10:40, 06 июля, 2021
Анна Торхова
Руководителем Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю назначили Сергея Беляева
10:40, 06 июля, 2021
Анна Торхова
195
0
#Удмуртия\n#Россельхознадзор
Фото: vk.com/club198475854
195
0

Ранее он был временно исполняющим обязанности.

Киров. Кировская область. Руководителем Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю назначили Сергея Беляева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее он был временно исполняющим обязанности.

Сергей Беляев окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт, а после – Нижегородский институт управления РАНХиГС. Он является государственным советником России 2 класса.

Напомним, что с апреля 2021 года к Управлению по Кировской области и Удмуртии присоединили пермский Россельхознадзор.

10:40, 06 июля, 2021
Анна Торхова
195
0
#Удмуртия\n#Россельхознадзор