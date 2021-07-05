Более 100 кубометров амбарной доски отправили из Удмуртии в Европу в 2021 году

Старая древесина индивидуальна своими оттенками и царапинами.

Ижевск. Удмуртия. В 2021 году более 100 кубометров амбарной доски отправили из Удмуртии в Европу. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

23 июня специалисты досмотрели 50 кубометров таких досок, которые впоследствии отправили в Австрию. Перед отгрузкой старую древесину осмотрели, отбраковали, достали из нее гвозди, скобы. После материал отправили на распил и брашировку.

В результате получилось индивидуальное изделие с оригинальными оттенками и царапинами.

Отметим, что обычно такой материал используют в производстве мебели.

С начала года древесину из региона отправили в Чехию, Литву, Францию и Австрию.