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Более 100 кубометров амбарной доски отправили из Удмуртии в Европу в 2021 году

10:10, 05 июля, 2021
Анна Торхова
Более 100 кубометров амбарной доски отправили из Удмуртии в Европу в 2021 году
10:10, 05 июля, 2021
Анна Торхова
259
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт
Фото: twenty20.com
259
0

Старая древесина индивидуальна своими оттенками и царапинами.

Ижевск. Удмуртия. В 2021 году более 100 кубометров амбарной доски отправили из Удмуртии в Европу. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
23 июня специалисты досмотрели 50 кубометров таких досок, которые впоследствии отправили в Австрию. Перед отгрузкой старую древесину осмотрели, отбраковали, достали из нее гвозди, скобы. После материал отправили на распил и брашировку.
В результате получилось индивидуальное изделие с оригинальными оттенками и царапинами. 
Отметим, что обычно такой материал используют в производстве мебели. 
С начала года древесину из региона отправили в Чехию, Литву, Францию и Австрию.
10:10, 05 июля, 2021
Анна Торхова
259
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#экспорт