В Воткинске задержали местных жителей, организовавших подпольное казино

У них изъяли компьютерную технику и деньги.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске закрыли нелегальное игорное заведение. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Удмуртской Республике.

Местный житель с двумя соучастницами незаконно открыли игорное заведение. Они получали доход от проведения азартных игр на компьютерном оборудовании.

Всех троих задержали. В ходе обыска в помещениях изъяли компьютерную технику, 148 тыс. рублей и более 6 тыс. долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Подозреваемым грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на 4 года.