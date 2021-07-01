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В Воткинске задержали местных жителей, организовавших подпольное казино

12:52, 01 июля, 2021
Екатерина Сентемова
В Воткинске задержали местных жителей, организовавших подпольное казино
12:52, 01 июля, 2021
Екатерина Сентемова
500
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#казино\n#уголовное дело\n#задержание\n#обыски
Фото: pixabay.com
500
0

У них изъяли компьютерную технику и деньги.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске закрыли нелегальное игорное заведение. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Удмуртской Республике.

Местный житель с двумя соучастницами незаконно открыли игорное заведение. Они получали доход от проведения азартных игр на компьютерном оборудовании.

Всех троих задержали. В ходе обыска в помещениях изъяли компьютерную технику, 148 тыс. рублей и более 6 тыс. долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Подозреваемым грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на 4 года.

12:52, 01 июля, 2021
Екатерина Сентемова
500
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#казино\n#уголовное дело\n#задержание\n#обыски