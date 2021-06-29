В Удмуртии планируют за четыре года полностью обеспечить квартирами детей-сирот

В республике в очереди на жилье стоят 3 278 выпускников детских домов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии к 2025 году планируется полностью исключить очередность на жилье среди сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такую задачу озвучил глава региона Александр Бречалов на заседании сессии Государственного Совета республики.

Согласно законодательству, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеющие собственной крыши над головой, при достижении 18-летнего возраста могут рассчитывать на бесплатные квартиры от государства. В Удмуртии из-за недостаточного финансирования данная проблема стоит очень остро. На сегодня в очереди на жилье находятся 3 278 граждан этой категории. При этом, как отметил Александр Бречалов, очередность только увеличивается. Так, в 2020 году за счет средств республиканского и федерального бюджета для сирот приобретено 232 квартиры. С начала 2021 году жильем обеспечено 114 сирот, до конца года планируется купить еще около 140 квартир на общую сумму 320 млн рублей.

«Мы понимаем, что такими темпами не только не сокращаем очередь, но не успеваем даже в текущем году обеспечить тех, кто в эту очередь приходит. Поэтому нам необходимо до 2025 года обеспечить очередников, детей-сирот, жильем», - отметил глава Удмуртии.

Правительством республики подготовлен проект государственной программы и начиная с 2022 года планируется ежегодно приобретать жилье для 750 детей-сирот. Для того чтобы полностью обеспечить квартирами детей сирот, необходимо 4,6 млрд рублей.

Также на рассмотрение Госсовета внесен проект закона о жилищных сертификатах для детей-сирот. Документ регламентирует возможность выбора – заехать в квартиру по договору социального найма либо получить единовременную денежную компенсацию. Размер выплаты рассчитывается из средней рыночной стоимости благоустроенного жилья площадью 27 квадратных метров. На реализацию этой программы понадобится 600 млн рублей, она позволит обеспечить квартирами около 500 граждан.